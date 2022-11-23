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8 часов назад

RTX 4080 провалилась в продаже: видеокарта слишком дорогая

Мария Иванова

Издание Tom’s Hardware со ссылкой различные источники утверждает, что темпы продаж новой видеокарты GeForce RTX 4080 не оправдывают ожидания производителя — компании NVIDIA. СМИ считает, что причина кроется в цене: новинка стоит на 70% дороже аналогичной видеокарты предыдущего поколения.

RTX 4080 провалилась в продаже: видеокарта слишком дорогая
Фото: NVIDIANVIDIA

Согласно информации на торговых площадках и форумах США, Германии и других стран, RTX 4080 распродается крайне медленно. Многие оптовые закупщики до сих пор не реализовали первую партию, хотя обычно новое железо разлетается очень быстро. Где-то (например, в Германии) первые дни продаж проходили активно, но затем цифры резко пошли на спад. Собеседники издания полагают, что многим покупателям проще доплатить незначительную сумму и взять старшую видеокарту семейства — RTX 4090. Тем временем, энтузиасты, желающие сэкономить, покупают средние GPU прошлых поколений.

Напомним, после официального анонса линейки RTX 40 руководитель NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что высокая цена новых видеокарт — это нормальное явление, которое объясняется повышенной производительностью новинок.

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