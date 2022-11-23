RTX 4080 провалилась в продаже: видеокарта слишком дорогая

Издание Tom’s Hardware со ссылкой различные источники утверждает, что темпы продаж новой видеокарты GeForce RTX 4080 не оправдывают ожидания производителя — компании NVIDIA. СМИ считает, что причина кроется в цене: новинка стоит на 70% дороже аналогичной видеокарты предыдущего поколения.

Согласно информации на торговых площадках и форумах США, Германии и других стран, RTX 4080 распродается крайне медленно. Многие оптовые закупщики до сих пор не реализовали первую партию, хотя обычно новое железо разлетается очень быстро. Где-то (например, в Германии) первые дни продаж проходили активно, но затем цифры резко пошли на спад. Собеседники издания полагают, что многим покупателям проще доплатить незначительную сумму и взять старшую видеокарту семейства — RTX 4090. Тем временем, энтузиасты, желающие сэкономить, покупают средние GPU прошлых поколений.