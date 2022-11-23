У игроков начали забирать «халявные» Forza Horizon 4 и 5

Microsoft начала изымать купленные за дёшево премиальные версии Forza Horizon 4 и Forza Horizon 5, в которые входят все дополнения. Из-за системной ошибки эти игры в шведском Microsoft Store стоили в 100 раз дешевле — 7,59 шведских крон (45 рублей). Стандартная цена этих версий — 759 шведских крон (4500 рублей).

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Через несколько дней после покупки эти игры стали пропадать из библиотек пользователей, а Microsoft прислала им уведомления о возврате денег.

В 2018 году подобный баг был и в российском Microsoft Store. Тогда по заниженной цене можно было купить несколько больших игр, в том числе и Forza Horizon 4, которую при рекомендованной цене $ 60 магазин предлагал за 60 рублей.