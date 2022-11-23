Как побеждать в режиме DMZ в Call of Duty: Warzone 2

Одна из главных фишек новой Warzone — это долгожданный режим DMZ, который серьезно отличается от привычной королевской битвы. Он далеко не такой динамичный в плане перестрелок между игроками, но предлагает собственные тактические нюансы: зачистку крепостей, радиацию и жесткую конкуренцию за добычу. Портал pcgamer.com вкратце рассказал, что нужно знать о режиме DMZ.
В DMZ отряды из трех игроков высаживаются на карту, чтобы выполнять контракты, зачищать крепости и вынести из матча как можно больше ценной добычи и хорошей экипировки. Режим сулит отличные награды за победу, но риск не менее велик: все игроки получают лишь один шанс — отыграть возрождение в ГУЛАГе нельзя. Если вы погибнете, то потеряете все найденные предметы.
Правила игры строгие, но есть и несколько смягчающих механик. Игроки могут застраховать один слот для оружия: если вы потеряете его во время матча, то оно не пропадет навсегда — придется лишь подождать, пока оружие не перезарядится. Если вам нечего брать с собой в матч, то игра выдаст вам случайное, не прокачанное оружие.
Кроме того, в DMZ карта Аль-Мазра становится крайне опасным местом. Игрокам постоянно угрожает облако радиации, которое постепенно расползается по всей карте и блокирует точки эвакуации. Чем дольше вы пребываете в опасности, тем более ценные награды можно найти — но тем сложнее будет закончить матч целым и невредимым.
Если вы хотите выполнить те или иные задания, но не слишком хотите покидать отряд, то в DMZ можно высадиться и в одиночку, отключив матчмейкинг в лобби перед игрой. В этом случае вы лишитесь товарищей, которые смогли бы поднять вас на ноги в напряженной перестрелке, но взамен сможете быть более скрытным и мобильным. Для игры в соло желательно взять с собой набор для реанимации, который хотя бы предоставит вам второй шанс.