Как побеждать в режиме DMZ в Call of Duty: Warzone 2

Одна из главных фишек новой Warzone — это долгожданный режим DMZ, который серьезно отличается от привычной королевской битвы. Он далеко не такой динамичный в плане перестрелок между игроками, но предлагает собственные тактические нюансы: зачистку крепостей, радиацию и жесткую конкуренцию за добычу. Портал pcgamer.com вкратце рассказал, что нужно знать о режиме DMZ.

Фото: Activision Activision

Как работает режим DMZ в Warzone 2

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В DMZ отряды из трех игроков высаживаются на карту, чтобы выполнять контракты, зачищать крепости и вынести из матча как можно больше ценной добычи и хорошей экипировки. Режим сулит отличные награды за победу, но риск не менее велик: все игроки получают лишь один шанс — отыграть возрождение в ГУЛАГе нельзя. Если вы погибнете, то потеряете все найденные предметы.

Правила игры строгие, но есть и несколько смягчающих механик. Игроки могут застраховать один слот для оружия: если вы потеряете его во время матча, то оно не пропадет навсегда — придется лишь подождать, пока оружие не перезарядится. Если вам нечего брать с собой в матч, то игра выдаст вам случайное, не прокачанное оружие.

Кроме того, в DMZ карта Аль-Мазра становится крайне опасным местом. Игрокам постоянно угрожает облако радиации, которое постепенно расползается по всей карте и блокирует точки эвакуации. Чем дольше вы пребываете в опасности, тем более ценные награды можно найти — но тем сложнее будет закончить матч целым и невредимым.

Чем можно заняться в DMZ

Контракты. Как и в стандартной королевской битве, в режиме DMZ можно выполнять мини-задания, которые служат самым прибыльным источником денег. Они различаются по сложности и сути: от простых доставок грузов до охоты на конкретные отряды соперников.

Как и в стандартной королевской битве, в режиме DMZ можно выполнять мини-задания, которые служат самым прибыльным источником денег. Они различаются по сложности и сути: от простых доставок грузов до охоты на конкретные отряды соперников. Крепости. На базах, отмеченных на карте значком замка, поджидают опасные ИИ-противники — но зачистка крепостей стоит того, если вы хотите завладеть ценным оружием и экипировкой. Для штурма крепости нужна специальная ключ-карта, которая иногда выпадает из ботов. Но, в отличие от королевской битвы, в DMZ вам не придется разминировать бомбы, и вы не получите черный ключ в качестве награды.

На базах, отмеченных на карте значком замка, поджидают опасные ИИ-противники — но зачистка крепостей стоит того, если вы хотите завладеть ценным оружием и экипировкой. Для штурма крепости нужна специальная ключ-карта, которая иногда выпадает из ботов. Но, в отличие от королевской битвы, в DMZ вам не придется разминировать бомбы, и вы не получите черный ключ в качестве награды. Мировые активности. Они, как правило, привязаны к заданиям фракций, которые можно выбрать перед высадкой. За выполнение этих поручений можно получить косметические предметы и ценных предметов на продажу. Например, вскрытие сейфов — не самый плохой источник дохода, тогда как беспилотники обеспечивают более подробную информацию о карте.

Можно ли играть в DMZ соло