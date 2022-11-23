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10 часов назад

В Госдуме подготовят законопроект о запрете ЛГБТ и насилия в видеоиграх до конца года

Никита Бородкин

Законопроект, который предусматривает запрет в видеоиграх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия планируется подготовить в Госдуме до конца 2023 года. Как сообщает RT, об этом заявила автор инициативы, первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В Госдуме подготовят законопроект о запрете ЛГБТ и насилия в видеоиграх до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я буду готовить отдельный законопроект по регулированию видеоигр. Будет создана рабочая группа, и я в эту рабочую группу вхожу, и мы будем вместе разрабатывать законопроект и с Роскомнадзором, и с комитетом (по информополитике —прим. ред.)», — заявила депутат.

Агентство отмечает, что в среду, 23 ноября, Лантратова вынесет поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ во втором чтении на отдельное рассмотрение в ходе голосования.

Напомним, что 21 ноября комитет Госдумы по информполитике рекомендовал парламенту отклонить поправку о запрете ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. Ранее, 11 ноября, депутаты предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.

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