В Госдуме подготовят законопроект о запрете ЛГБТ и насилия в видеоиграх до конца года

Законопроект, который предусматривает запрет в видеоиграх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия планируется подготовить в Госдуме до конца 2023 года. Как сообщает RT, об этом заявила автор инициативы, первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Я буду готовить отдельный законопроект по регулированию видеоигр. Будет создана рабочая группа, и я в эту рабочую группу вхожу, и мы будем вместе разрабатывать законопроект и с Роскомнадзором, и с комитетом (по информополитике —прим. ред.)», — заявила депутат.
Агентство отмечает, что в среду, 23 ноября, Лантратова вынесет поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ во втором чтении на отдельное рассмотрение в ходе голосования.
Напомним, что 21 ноября комитет Госдумы по информполитике рекомендовал парламенту отклонить поправку о запрете ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. Ранее, 11 ноября, депутаты предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.