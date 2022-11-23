В Госдуме подготовят законопроект о запрете ЛГБТ и насилия в видеоиграх до конца года

«Я буду готовить отдельный законопроект по регулированию видеоигр. Будет создана рабочая группа, и я в эту рабочую группу вхожу, и мы будем вместе разрабатывать законопроект и с Роскомнадзором, и с комитетом (по информополитике —прим. ред.)», — заявила депутат.