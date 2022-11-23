Авторы Need for Speed Unbound раскрыли детали о запуске игры

Авторы Need for Speed Unbound в свежем посте своего блога поделились деталями запуска гоночной новинки. В частности, они огласили подробности о времени старта предзагрузки, которое отличается на различных платформах и территориях:

Кроме того, стало известно и конкретное время запуска для различных изданий (тоже отличается и по территориям):

При этом пользователи EA Play Pro получат издание Palace, а в самой игре ещё добавят различные настройки доступности вроде преобразования голоса в текст и так далее. Кроме того, создатели огласили список поддерживаемых рулей и снова вкратце описали ключевые особенности игры. Среди прочего, пользователям напомнили и про системные требования, о которых тоже сообщалось ранее. Недавно, кстати, появился и свежий геймплейный ролик гонки.