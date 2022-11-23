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8 часов назад

Авторы Need for Speed Unbound раскрыли детали о запуске игры

Игромания.ру

Авторы Need for Speed Unbound в свежем посте своего блога поделились деталями запуска гоночной новинки. В частности, они огласили подробности о времени старта предзагрузки, которое отличается на различных платформах и территориях:

Авторы Need for Speed Unbound раскрыли детали о запуске игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

PC (EGS и Origin) — 24 ноября в 19:00 МСК;

PC (Steam) — 28 ноября в 19:00 МСК;

Xbox Series — 24 ноября в 19:00 МСК;

PS5 (Palace Edition) — 26/27 ноября в 10:00 МСК;

PS5 (Стандартное издание) — 29/30 ноября в 10:00 МСК.

Кроме того, стало известно и конкретное время запуска для различных изданий (тоже отличается и по территориям):

Palace Edition — 28/29 ноября в 10:00 МСК;

Подписка EA Play (включает 10-часовой тест) — 28/29 ноября в 10:00 МСК;

Стандартное издание — 1/2 декабря в 10:00 МСК.

При этом пользователи EA Play Pro получат издание Palace, а в самой игре ещё добавят различные настройки доступности вроде преобразования голоса в текст и так далее. Кроме того, создатели огласили список поддерживаемых рулей и снова вкратце описали ключевые особенности игры. Среди прочего, пользователям напомнили и про системные требования, о которых тоже сообщалось ранее. Недавно, кстати, появился и свежий геймплейный ролик гонки.

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