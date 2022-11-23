В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
11 часов назад

«Игроки лишатся выбора». Глава PlayStation — о покупке Activision Blizzard

Чемпионат.com

Недавно глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан снова затронул тему приобретения Activision Blizzard. Как известно, Sony одна из немногих компаний, кто выступает против поглощения, и по большей части это касается Call of Duty, за которую компания так сильно переживает.

«Игроки лишатся выбора»: глава PlayStation — о покупке Activision Blizzard
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Райана, если сделка состоится, то у игроков совсем не останется выбора. Он назвал Microsoft технологическим гигантом.

Microsoft — технологический гигант с обширной историей доминирования в отраслях. Весьма вероятно, что геймеры лишатся какого-либо выбора, если эта сделка состоится.

Изначально оставить Call of Duty на PlayStation планировали на три года, но Джим Райан назвал это «немыслимой» ситуацией. Потом последовало другое предложение — оставить шутер на десять лет. На это глава SIE никак не отреагировал.

Игры,Джим Райан,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители