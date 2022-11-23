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11 часов назад

Геймеры хотят «спиратить» Need for Speed Unbound из-за грубияна в SMM

Чемпионат.comиещё 1

Рекламная кампания Need for Speed Unbound вовсю опирается на молодёжный сленг и аудиторию. Это и общий визуальный стиль с элементами аниме, и популярные рэперы в саундтреке, и даже набор юного вандала в коллекционном издании.

Игроки хотят «спиратить» Need for Speed Unbound из-за грубияна в соцсетях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Однако на днях SMM-менеджер проекта в «Твиттере» вышел за все рамки. Один из пользователей под ником Kylo пожаловался на то, что расширенное издание гонки позволит играть на три дня раньше — по его мнению, это «обдираловка». На это ему ответили, что информация об этом была ещё со времён первого геймплея, так что фанату нужно было читать внимательнее. После этого аккаунт ответил грубой фразой «милкшейк мозг», посоветовав «заплакать или купить игру по стандартной цене».

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Поплачь об этом или купи за обычную цену, мне всё равно.

После этого геймер оскорбился и заявил, что после такого отношения он ни копейки не потратит на Unbound, хотя до этого планировал купить игру в день релиза. На это SMM-менеджер ответил мемом «Я не собираюсь всё это читать, соболезную тебе или поздравляю». Обсуждение заметили и другие пользователи «Твиттера», вступились за Kylo и заявили, что теперь точно «спиратят» Need for Speed Unbound. На момент публикации заметки EA никак не отреагировала на случившееся и не делала никаких заявлений.

Корпоративные аккаунты убеждают людей пиратить их продукты. Спасибо за

Из-за подобного отношения мне больше неинтересна эта игра.

Я всё равно собирался пиратить Unbound, но теперь я не буду чувствовать стыд за это. Спасибо аккаунту NFS в «Твиттере».

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК.

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