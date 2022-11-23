Реальный мир и локации Red Dead Redemption 2 сравнили в ролике

Блогер Эндрю Левитт выпустил видео, в котором показал сравнение Red Dead Redemption 2 с реальной жизнью. Из ролика можно понять, что Rockstar точечно подошла к воссозданию местности, сохранив даже самые мелкие детали.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Левитт посетил различные места, встречающиеся в игре. В жизни у каждой локации есть свой прообраз, которым и вдохновлялись разработчики. Важно отметить, что авторы действительно подошли к переносу локаций с любовью.

КАНАЛ ЭНДРЮ ЛЕВИТТА

Локация из игры

КАНАЛ ЭНДРЮ ЛЕВИТТА

Прототип локации в реальной жизни

КАНАЛ ЭНДРЮ ЛЕВИТТА

Локация из игры

КАНАЛ ЭНДРЮ ЛЕВИТТА

Прототип локации в реальной жизни

А вот и сам ролик