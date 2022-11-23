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11 часов назад

Реальный мир и локации Red Dead Redemption 2 сравнили в ролике

Чемпионат.com

Блогер Эндрю Левитт выпустил видео, в котором показал сравнение Red Dead Redemption 2 с реальной жизнью. Из ролика можно понять, что Rockstar точечно подошла к воссозданию местности, сохранив даже самые мелкие детали.

Реальный мир и локации Red Dead Redemption 2 сравнили в ролике
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Левитт посетил различные места, встречающиеся в игре. В жизни у каждой локации есть свой прообраз, которым и вдохновлялись разработчики. Важно отметить, что авторы действительно подошли к переносу локаций с любовью.

КАНАЛ ЭНДРЮ ЛЕВИТТА

Локация из игры

КАНАЛ ЭНДРЮ ЛЕВИТТА

Прототип локации в реальной жизни

КАНАЛ ЭНДРЮ ЛЕВИТТА

Локация из игры

КАНАЛ ЭНДРЮ ЛЕВИТТА

Прототип локации в реальной жизни

А вот и сам ролик

Сама Red Dead Redemption 2 доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Игра вышла в 2018 году и боролась за звание «Игры года» с God of War, но не смогла одолеть экшен Sony Santa Monica. У игры в основном восторженные отзывы от аудитории и критиков. Многие фанаты ждут от Rockstar ремейк или ремастер оригинальной Red Dead Redemption.

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