В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
18 минут назад

В Dota 2 вышла сокровищница за 150 рублей

Cq.ru

В патче для Dota 2, выпущенном в ночь на 23 ноября, Valve добавила сокровищницу Collector's Cache 2022. Сокровищница содержит 18 лучших наборов, которые выбирало сообщество «Доты» путем голосования. Один Collector's Cache обойдется в $ 2,49 или 155 рублей. Сокровищницу можно приобрести до 18 декабря.

В Dota 2 вышла сокровищница за 150 рублей
Фото: Cq.ruCq.ru

Открыв 14 сундуков, вы получите сразу 36 уровней Battle Pass, а любой нераспакованный выпавший набор можно обменять на 2 тысячи боевых очков. При этом с каждым открытием шанс получить дополнительную редкую награду повышается.

Продать или обменять можно будет только невероятно редкий предмет на Tiny.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители