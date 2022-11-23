В Dota 2 вышла сокровищница за 150 рублей

В патче для Dota 2, выпущенном в ночь на 23 ноября, Valve добавила сокровищницу Collector's Cache 2022. Сокровищница содержит 18 лучших наборов, которые выбирало сообщество «Доты» путем голосования. Один Collector's Cache обойдется в $ 2,49 или 155 рублей. Сокровищницу можно приобрести до 18 декабря.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Открыв 14 сундуков, вы получите сразу 36 уровней Battle Pass, а любой нераспакованный выпавший набор можно обменять на 2 тысячи боевых очков. При этом с каждым открытием шанс получить дополнительную редкую награду повышается.