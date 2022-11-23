Авторы Escape from Tarkov представили снайпера Зрячего

Видео демонстрирует нескольких бойцов, которые пытаются пробраться к Маяку, но очень быстро становятся жертвами меткого противника. Когда Зрячего добавят в игру — неизвестно.

В настоящее время разработчики продолжают работать над новой локацией «Улицы Таркова», у которой пока ещё тоже нет даты выхода, но зато есть много скриншотов. Также ранее Battlestate Games выпустила две главы короткометражки «Хроники Рыжего».