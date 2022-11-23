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49 минут назад

Авторы Escape from Tarkov представили снайпера Зрячего, нового босса Маяка

Игромания.ру

Создатели Escape from Tarkov из Battlestate Games представили в коротком ролике нового босса Маяка — снайпера по кличке Зрячий.

Авторы Escape from Tarkov представили снайпера Зрячего
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Видео демонстрирует нескольких бойцов, которые пытаются пробраться к Маяку, но очень быстро становятся жертвами меткого противника. Когда Зрячего добавят в игру — неизвестно.

В настоящее время разработчики продолжают работать над новой локацией «Улицы Таркова», у которой пока ещё тоже нет даты выхода, но зато есть много скриншотов. Также ранее Battlestate Games выпустила две главы короткометражки «Хроники Рыжего».

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