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25 минут назад

Пять настольных игр для новогодней компании

Мария Иванова

Настольная игра способна скрасить любой вечер — и новогодние праздники не исключение. Перед тем, как вам станет не до этого, мы составили подборку отличных настольных игр для любой компании под Новый год.

Пять настольных игр для новогодней компании
Фото: GaGa GamesGaGa Games

«Экипаж. Погружение в бездну»

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Серию «Экипаж» в каком-то смысле можно назвать кооперативным вариантом карточного «Дурака» или «Кинга». Игроки точно так же выкладывают на стол карты разных мастей и номиналов, но разница лишь в том, что каждый из них должен выполнить определенное задание: например, забрать карту определенного номинала, или набрать за всю партию не больше указанного количества взяток. Эта незамысловатая механика создает множество интересных ситуаций и вынуждает предугадывать действия товарищей по команде, т.к. открыто обсуждать свои действия правила запрещают. «Экипаж» станет отличным выбором для большой компании новичков — или более опытных настольщиков, которым нужна короткая, но захватывающая игра для разогрева.

Zvezda

«Непостижимое»

«Непостижимое» — это своеобразный ремейк культовой настольной игры Battlestar Galactica: The Board Game: адаптации одноименного сериала, которая считается одной из лучших полукооперативных настолок современности. Если события оригинала разворачивались на космическом корабле, где игроки пытались защитить колонистов от нападения киборгов-сайлонов, то «Непостижимое» переносит игровой процесс во вселенную Г.Ф. Лавкрафта. Пароход «Атлантика» прямо посреди путешествия в Бостон становится целью глубоководных чудовищ. Игрокам предстоит взять на себя роли команды корабля, чтобы сберечь жизни пассажиров, не дать монстрам захватить пароход и отыскать предателя, затесавшегося среди людей. Менеджмент ресурсов, блеф, тактика и хитрые социальные махинации — главные причины попробовать «Непостижимое».

Мир Хобби

«Каскадия»

Более казуальной компании может понравиться «Каскадия»: простая, но неожиданно вдумчивая стратегия, посвященная созданию идеального заповедника. Каждое животное, вроде оленей, медведей, орлов и медведей, предпочитает жить в определенной местности, поэтому игрокам нужно внимательно размещать жетоны территории, и затем пристраивать на них зверюшек. Нюанс в том, что разные типы зверушек приносят очки только в том случае, если они расположены согласно собственному правилу: например, рыбы требуют прямых линий, тогда как гордые орлы не должны прилегать друг к другу. Из-за этих нюансов каждый ход предлагает то или иное интересное решение, и «Каскадия» хорошо заходит практически в любой компании.

Crowd Games

«Длина волны»

Необычный пати-гейм, который внешне похож на реквизит для телевикторины эпохи 1980-х. «Длина волны» предлагает игрокам разбиться на две команды и угадывать, где находится центр волшебного колеса, закрытого ширмой — но для этого необходимо ориентироваться на подсказки, придуманные по ассоциациям. Прелесть игры тяжело передать на словах, но после первой же партии от геймплея тяжело оторваться: он постоянно создает смешные дискуссии на самые разные темы.

GaGa Games

«Шерлок Холмс, детектив-консультант»

Наконец, «Шерлок Холмс» нельзя назвать настольной игрой в привычном смысле слова. Это скорее набор интерактивных книг-загадок, которые можно проходить как в одиночку, так и в любой компании.

Crowd Games

Для решения каждого детективного дела игроки будут передвигаться по карте Лондона, параллельно читая показания свидетелей и новые события из специальной сюжетной книги. «Шерлок Холмс, детектив-консультант» — вещь глубоко на любителя, но поклонникам размеренных посиделок и хороших головоломок она определенно придется по душе.

Игры,Шерлок Холмс,
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