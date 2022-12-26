Пять настольных игр для новогодней компании

Настольная игра способна скрасить любой вечер — и новогодние праздники не исключение. Перед тем, как вам станет не до этого, мы составили подборку отличных настольных игр для любой компании под Новый год.

Фото: GaGa Games GaGa Games

«Экипаж. Погружение в бездну»

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Серию «Экипаж» в каком-то смысле можно назвать кооперативным вариантом карточного «Дурака» или «Кинга». Игроки точно так же выкладывают на стол карты разных мастей и номиналов, но разница лишь в том, что каждый из них должен выполнить определенное задание: например, забрать карту определенного номинала, или набрать за всю партию не больше указанного количества взяток. Эта незамысловатая механика создает множество интересных ситуаций и вынуждает предугадывать действия товарищей по команде, т.к. открыто обсуждать свои действия правила запрещают. «Экипаж» станет отличным выбором для большой компании новичков — или более опытных настольщиков, которым нужна короткая, но захватывающая игра для разогрева.

Zvezda

«Непостижимое»

«Непостижимое» — это своеобразный ремейк культовой настольной игры Battlestar Galactica: The Board Game: адаптации одноименного сериала, которая считается одной из лучших полукооперативных настолок современности. Если события оригинала разворачивались на космическом корабле, где игроки пытались защитить колонистов от нападения киборгов-сайлонов, то «Непостижимое» переносит игровой процесс во вселенную Г.Ф. Лавкрафта. Пароход «Атлантика» прямо посреди путешествия в Бостон становится целью глубоководных чудовищ. Игрокам предстоит взять на себя роли команды корабля, чтобы сберечь жизни пассажиров, не дать монстрам захватить пароход и отыскать предателя, затесавшегося среди людей. Менеджмент ресурсов, блеф, тактика и хитрые социальные махинации — главные причины попробовать «Непостижимое».

Мир Хобби

«Каскадия»

Более казуальной компании может понравиться «Каскадия»: простая, но неожиданно вдумчивая стратегия, посвященная созданию идеального заповедника. Каждое животное, вроде оленей, медведей, орлов и медведей, предпочитает жить в определенной местности, поэтому игрокам нужно внимательно размещать жетоны территории, и затем пристраивать на них зверюшек. Нюанс в том, что разные типы зверушек приносят очки только в том случае, если они расположены согласно собственному правилу: например, рыбы требуют прямых линий, тогда как гордые орлы не должны прилегать друг к другу. Из-за этих нюансов каждый ход предлагает то или иное интересное решение, и «Каскадия» хорошо заходит практически в любой компании.

Crowd Games

«Длина волны»

Необычный пати-гейм, который внешне похож на реквизит для телевикторины эпохи 1980-х. «Длина волны» предлагает игрокам разбиться на две команды и угадывать, где находится центр волшебного колеса, закрытого ширмой — но для этого необходимо ориентироваться на подсказки, придуманные по ассоциациям. Прелесть игры тяжело передать на словах, но после первой же партии от геймплея тяжело оторваться: он постоянно создает смешные дискуссии на самые разные темы.

GaGa Games

«Шерлок Холмс, детектив-консультант»

Наконец, «Шерлок Холмс» нельзя назвать настольной игрой в привычном смысле слова. Это скорее набор интерактивных книг-загадок, которые можно проходить как в одиночку, так и в любой компании.

Crowd Games