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23 минуты назад

Устаревшие видеокарты NVIDIA начали дорожать

Ferra.ru

Эксперты из Tom’s Hardware решили проанализировать, как менялись цены на видеокарты за последние месяцы. В качестве цели они выбрали американский рынок.

Устаревшие видеокарты NVIDIA начали дорожать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, если в октябре, на фоне перепроизводства и выпуска NVIDIA моделей нового поколения, стоимость устаревших видеокарт линейки RTX 30XX падала, то сейчас ситуация совсем иная. Например, RTX 3090 Ti и 3090 выросли в цене более чем на 30%, 3080 Ti — на 25%, а 3080 12 ГБ — на 15%.

Но зато бюджетные модели, начиная с RTX 3060 Ti, всё же продолжают падать в своей стоимости.

Что интересно, в случае с видеокартами AMD всё иначе — здесь цены падают практически на все современные модели. Исключением стала лишь Radeon RX 6950, подорожав на 4%.

В свою очередь, Radeon RX 6750/6700 XT, RX 6650 XT и 6600 можно купить на 10% дешевле прежнего.

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