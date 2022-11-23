Устаревшие видеокарты NVIDIA начали дорожать

Эксперты из Tom’s Hardware решили проанализировать, как менялись цены на видеокарты за последние месяцы. В качестве цели они выбрали американский рынок.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, если в октябре, на фоне перепроизводства и выпуска NVIDIA моделей нового поколения, стоимость устаревших видеокарт линейки RTX 30XX падала, то сейчас ситуация совсем иная. Например, RTX 3090 Ti и 3090 выросли в цене более чем на 30%, 3080 Ti — на 25%, а 3080 12 ГБ — на 15%.

Но зато бюджетные модели, начиная с RTX 3060 Ti, всё же продолжают падать в своей стоимости.

Что интересно, в случае с видеокартами AMD всё иначе — здесь цены падают практически на все современные модели. Исключением стала лишь Radeon RX 6950, подорожав на 4%.