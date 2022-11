Создатели Deus Ex Go и Hitman Sniper объявили о закрытии игр

В частности, речь идёт о закрытии Arena Battle Champions, Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows и Space Invaders: Hidden Heroes. 1 декабря игры удалят из всех магазинов, в которых они распространялись, а после 4 января 2023 года в проекты больше нельзя будет сыграть в принципе.