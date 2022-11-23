Создатели Deus Ex Go и Hitman Sniper объявили о закрытии игр

Студия Onoma, известная в прошлом как Square Enix Montreal, объявила о закрытии некоторых мобильных игр.

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В частности, речь идёт о закрытии Arena Battle Champions, Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows и Space Invaders: Hidden Heroes. 1 декабря игры удалят из всех магазинов, в которых они распространялись, а после 4 января 2023 года в проекты больше нельзя будет сыграть в принципе.

Кроме того, разработчики уже отключили в проектах все внутриигровые покупки. Совершённые покупки рекомендуется использовать до 4 января, так как за них не будут возвращать деньги.