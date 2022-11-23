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2 часа назад

Осенняя распродажа Steam уже началась. Россияне также могут купить на ней игры

Ferra.ru

В Steam стартовала ежегодная осенняя распродажа, в рамках которой также стартует голосование за награды Steam Awards.

Стартовала осенняя распродажа в Steam
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сама акция продлится с 22 по 29 ноября, причём доступ к ней будет и у жителей России. Уже сейчас на распродаже можно найти Subnautica за 499 рублей (вместо стандартных 999 рублей), Absolver за 220 рублей (обычно за неё просят 1100 рублей) и т.д. Скидки достигают 80%!

Также в осеннюю распродажу вошли такие хиты как Cyberpunk 2077, Hades, Hitman 3 и Stray.

Напомним, что не так давно Valve запустила открытие продажи собственной портативной консоли Steam Deck. Если раньше её надо было бронировать, платя за это небольшую сумму, то сейчас устройство можно просто прийти и купить. На официальном сайте компании.

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