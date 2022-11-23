В Dota 2 вышла сокровищница Collector’s Cache 2022

Ночью с 22 на 23 ноября разработчики Dota 2 из компании Valve выпустили небольшое обновление, которое добавило в игру сокровищницу Collector’s Cache 2022 года.

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В новый сундук вошли 18 лучших пользовательских сетов, которые получили наибольшее количество голосов пользователей — в том числе новые косметические наборы для Dawnbreaker, Phoenix и Undying.

Сокровищница доступна для покупки в магазине Dota 2, цена в России составляет 155 рублей. Каждый нераспакованный набор можно обменять на два уровня боевого пропуска, после 14 открытых сундуков игрок получит 16 уровней Battle Pass.