В Dota 2 вышла сокровищница Collector’s Cache 2022

Ночью с 22 на 23 ноября разработчики Dota 2 из компании Valve выпустили небольшое обновление, которое добавило в игру сокровищницу Collector’s Cache 2022 года.
В новый сундук вошли 18 лучших пользовательских сетов, которые получили наибольшее количество голосов пользователей — в том числе новые косметические наборы для Dawnbreaker, Phoenix и Undying.
Сокровищница доступна для покупки в магазине Dota 2, цена в России составляет 155 рублей. Каждый нераспакованный набор можно обменять на два уровня боевого пропуска, после 14 открытых сундуков игрок получит 16 уровней Battle Pass.
Приобрести Collector’s Cache 2022 можно до 18 декабря 2022 года. Набор можно один раз подарить другу в Steam.