Западные журналисты сравнили Atomic Heart с BioShock и Halo

Крупное англоязычное издание про видеоигры IGN опубликовало превью игры Atomic Heart. В своем материале журналисты сдержанно похвалили отечественный долгострой, отметив увлекательный геймплей и усомнившись в сюжете.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Пролог Atomic Heart в IGN лестно сравнили с началом BioShock: Infinite. События обеих игр плавно перетекают из демонстрации мирной жизни города в начало восстания роботов. По структуре же миссий Atomic Heart напомнила западным журналистам недавнюю Halo: Infinite. Как и в приключениях мастера Чифа, в российской игре основные задачи приходится выполнять в коридорных локациях, а побочные миссии сосредоточены в открытом мире.

Уровень сложности российского шутера в IGN назвали высоким. Автор превью отметил, что динамика игры постоянно меняется: регулярно приходится сражаться то с толпами относительно слабых врагов, то с изворотливыми и мощными врагами-одиночками. По мнению IGN, такой темп всегда держит игрока в тонусе.

Отдельно в превью подчеркнули особенности боевых механик. Например, стрельбу в Atomic Heart назвали интересным гибридом Fallout и Call of Duty. Перчатку, которая позволяет главному герою использовать различные способности, журналисты назвали очень полезной.