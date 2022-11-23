В России задумали распространить «закон Яровой» на геймеров

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил установить правовой статус предметов внутри компьютерных игр и обязать игровые площадки соблюдать требования «закона Яровой» — хранить данные о сообщениях пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на документ ГРЧЦ.

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Так, ГРЧЦ предложил установить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговой платформы и донатов. Кроме того, структура призвала признать игровые платформы и стриминговые сервисы для геймеров организаторами распространения информации (ОРИ).

Согласно ФЗ «Об информации», для сбора, сохранения и передачи информации следственным органам ОРИ следует установить на свои сети оборудование для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Речь идет о том, чтобы распространить «закон Яровой» на игровые и стриминговые сервисы в России.

По мнению авторов инициативы, она поможет «обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ». Кроме того, проект ограничит «несовершеннолетних от вредоносного контента и повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты».