Создатели Warhammer 40,000: Darktide рассказали о проблемах игры

Студия Fatshark проводит очередной этап бета-тестирования кооперативного шутера от первого лица Warhammer 40,000: Darktide. Это финальные проверки перед релизом игры, который запланирован на 30 ноября. И разработчики признаются, что не ожидали такого количества игроков: игра даже оказалась в чартах Steam.
Впрочем, массовый наплыв владельцев предварительных заказов показал, что у разработчиков ещё масса работы. В игре наблюдаются частые вылеты, и создатели не ожидали, что их будет так много. Впрочем, свежий патч 1.0.7 уже исправил некоторые из проблем.
До релиза Warhammer 40,000: Darktide разработчики планируют улучшить оптимизацию, особенно трассировки лучей, минимизировать ошибки с подбором групп, решить проблемы с прокачкой и продолжить улучшать баланс классов. А для тех, кто ещё не решился на покупку, выпустили специальный обзорный трейлер.