Создатели Warhammer 40,000: Darktide рассказали о проблемах игры

Студия Fatshark проводит очередной этап бета-тестирования кооперативного шутера от первого лица Warhammer 40,000: Darktide. Это финальные проверки перед релизом игры, который запланирован на 30 ноября. И разработчики признаются, что не ожидали такого количества игроков: игра даже оказалась в чартах Steam.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Впрочем, массовый наплыв владельцев предварительных заказов показал, что у разработчиков ещё масса работы. В игре наблюдаются частые вылеты, и создатели не ожидали, что их будет так много. Впрочем, свежий патч 1.0.7 уже исправил некоторые из проблем.