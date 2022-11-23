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1 час назад

Создатели Warhammer 40,000: Darktide рассказали о проблемах и особенностях игры

Игромания.ру

Студия Fatshark проводит очередной этап бета-тестирования кооперативного шутера от первого лица Warhammer 40,000: Darktide. Это финальные проверки перед релизом игры, который запланирован на 30 ноября. И разработчики признаются, что не ожидали такого количества игроков: игра даже оказалась в чартах Steam.

Создатели Warhammer 40,000: Darktide рассказали о проблемах игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Впрочем, массовый наплыв владельцев предварительных заказов показал, что у разработчиков ещё масса работы. В игре наблюдаются частые вылеты, и создатели не ожидали, что их будет так много. Впрочем, свежий патч 1.0.7 уже исправил некоторые из проблем.

До релиза Warhammer 40,000: Darktide разработчики планируют улучшить оптимизацию, особенно трассировки лучей, минимизировать ошибки с подбором групп, решить проблемы с прокачкой и продолжить улучшать баланс классов. А для тех, кто ещё не решился на покупку, выпустили специальный обзорный трейлер.

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