Sony возродит и расширит программу China Hero Project

Sony заявила, что планирует расширить свою программу поддержки китайских разработчиков и игр China Hero Project. Это станет частью сражения с Microsoft за выход на игровой рынок Китая. Планы перезапуска инициативы были объявлены в ходе прямого эфира из города Чэнду.

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Компания собирается инвестировать более миллиона юаней (около 140 тысяч долларов) в каждую игру, попавшую в программу. При этом финансирование получат не только небольшие студии, но и команды «с десятками инженеров».

Первые два сезона прошли в 2017 и 2019 годах, но в связи с пандемией проект решили приостановить. Новый, третий сезон, по масштабам должен намного превзойти оба предыдущих.