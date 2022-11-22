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13 часов назад

Sony возродит и расширит программу China Hero Project

Игромания.руиещё 1

Sony заявила, что планирует расширить свою программу поддержки китайских разработчиков и игр China Hero Project. Это станет частью сражения с Microsoft за выход на игровой рынок Китая. Планы перезапуска инициативы были объявлены в ходе прямого эфира из города Чэнду.

Sony возродит и расширит программу China Hero Project
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Компания собирается инвестировать более миллиона юаней (около 140 тысяч долларов) в каждую игру, попавшую в программу. При этом финансирование получат не только небольшие студии, но и команды «с десятками инженеров».

Первые два сезона прошли в 2017 и 2019 годах, но в связи с пандемией проект решили приостановить. Новый, третий сезон, по масштабам должен намного превзойти оба предыдущих.

На данный момент China Hero Project поддерживает 17 игр, и семь из них уже вышли. Два проекта из второго сезона, Lost Soul Aside и Convallaria, компания издаст самостоятельно.

Игры,Microsoft,
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