Sony возродит и расширит программу China Hero Project

Sony заявила, что планирует расширить свою программу поддержки китайских разработчиков и игр China Hero Project. Это станет частью сражения с Microsoft за выход на игровой рынок Китая. Планы перезапуска инициативы были объявлены в ходе прямого эфира из города Чэнду.
Компания собирается инвестировать более миллиона юаней (около 140 тысяч долларов) в каждую игру, попавшую в программу. При этом финансирование получат не только небольшие студии, но и команды «с десятками инженеров».
Первые два сезона прошли в 2017 и 2019 годах, но в связи с пандемией проект решили приостановить. Новый, третий сезон, по масштабам должен намного превзойти оба предыдущих.
На данный момент China Hero Project поддерживает 17 игр, и семь из них уже вышли. Два проекта из второго сезона, Lost Soul Aside и Convallaria, компания издаст самостоятельно.