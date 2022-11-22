Gungrave G.O.R.E не смогла завоевать сердца критиков

Koch Media и Prime Matter объявили о релизе боевика Gungrave G.O.R.E: игра вышла сегодня на PC, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series. Однако те, кто её с нетерпением ждал, могут задуматься о покупке: отзывы критиков оказались не особо хвалебными.
Gungrave G.O.R.E получила на Metacritic средний балл от 53 до 60 в зависимости от платформы. Наиболее высоко боевик оценили владельцы PlayStation 5.
Gungrave G.O.R.E доказывает, что сохранение основных элементов серии, независимо от её возраста, может быть успешной тактикой при её возвращении. Игровой процесс построен на аркадных десятиминутных циклах, каждый из которых полон захватывающих взрывных действий, и они бросают вызов мастерству игрока на более высоких уровнях сложности или погоне за высшими рангами.
Iggymob создала игру, которая переносит ностальгические механики эпохи PS2 на консоли последнего поколения, и её обязательно стоит попробовать. Грейв остается крутым героем, который нам просто необходим.
TrueAchievements
Gungrave G.O.R.E, несомненно, монотонная. Но, как и в большинстве аркадных игр (гонки, спорт, shoot ’em up) можно получить огромное удовольствие от такого процесса. Gungrave есть Gungrave, и, если вы сыграете, точно поймете, что я имею в виду. Другой вопрос, соответствует ли её упрощённый, повторяющийся геймплей цене, которую необходимо заплатить. Может, лучше дождаться неизбежных скидок — или просто поиграть через Game Pass.
TheGamer
Всё в игре настолько устаревшее и скверно устроенное, что не даёт ничего, кроме разочарования и сожаления. И, как вишенка на ужасном торте, отсутствует какая-либо связная история или хотя бы симпатичные персонажи, которые помогли бы игрокам справиться с остальными проблемами. И когда всё хорошее, что вы можете сказать об игре, это то, что она запускается, боюсь, ситуация мрачная.
Gungrave G.O.R.E — это просто плохо, и я не могу рекомендовать её никому, даже тем, кто глубоко любит интеллектуальную собственность в её основе.
Player 2