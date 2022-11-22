Gungrave G.O.R.E не смогла завоевать сердца критиков

Всё в игре настолько устаревшее и скверно устроенное, что не даёт ничего, кроме разочарования и сожаления. И, как вишенка на ужасном торте, отсутствует какая-либо связная история или хотя бы симпатичные персонажи, которые помогли бы игрокам справиться с остальными проблемами. И когда всё хорошее, что вы можете сказать об игре, это то, что она запускается, боюсь, ситуация мрачная.