NetEase профинансировала студию выходцев из CD Projekt Red

В феврале 2022 года выходцы из CD Projekt Red открыли новую студию, Rebel Wolves. А теперь стало известно, что в новую команду вложился игровой и финансовый китайский гигант NetEase. Компания приобрела миноритарную долю акций Rebel Wolves, так что студия сохраняет независимость и самостоятельность.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Основателями студии выступили Конрад Томашкевич, директор The Witcher 3 и глава производства Cyberpunk 2077, а также Бартоломей Гавел, арт-директор The Witcher 3, Даниэль Садовски, директор по дизайну The Witcher и другие бывшие сотрудники CD Projekt Red.