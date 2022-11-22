В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
15 часов назад

NetEase профинансировала студию выходцев из CD Projekt Red

Игромания.ру

В феврале 2022 года выходцы из CD Projekt Red открыли новую студию, Rebel Wolves. А теперь стало известно, что в новую команду вложился игровой и финансовый китайский гигант NetEase. Компания приобрела миноритарную долю акций Rebel Wolves, так что студия сохраняет независимость и самостоятельность.

NetEase профинансировала студию выходцев из CD Projekt Red
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Основателями студии выступили Конрад Томашкевич, директор The Witcher 3 и глава производства Cyberpunk 2077, а также Бартоломей Гавел, арт-директор The Witcher 3, Даниэль Садовски, директор по дизайну The Witcher и другие бывшие сотрудники CD Projekt Red.

В настоящее время Rebel Wolves работает над дебютным проектом, высокобюджетной ролевой игрой в жанре тёмного фэнтези. По словам Томашкевича, финансовая поддержка NetEase была тем самым звеном, которого недоставало для полномасштабного начала работ. Теперь у команды есть все ресурсы для создания проекта мирового уровня.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители