В Steam стартовала осенняя распродажа

В Steam стартовала новая крупная осенняя распродажа. На протяжении недели игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список из самых примечательных игр со скидками. Мы собрали список из самых примечательных игр со скидками.