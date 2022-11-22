В Steam стартовала осенняя распродажа

В Steam стартовала новая крупная осенняя распродажа. На протяжении недели игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список из самых примечательных игр со скидками. Мы собрали список из самых примечательных игр со скидками.
A Plague Tale: Requiem — 1599 рублей (- 20%)
Control Ultimate Edition — 399 рублей (- 75%)
CODE VEIN — 314 рублей (- 85%)
Mount & Blade 2: Bannerlord — 1359 рублей (- 20%)
Chivalry 2 — 599 рублей (- 50%)
Divinity: Original Sin 2 — 319 рублей (- 60%)
Way of the Hunter — 1499 рублей (- 25%)
Cult of the Lamb — 559 рублей (- 20%)
Destroy All Humans! 2 — Reprobed — 1499 рублей (- 25%)
Hitman 3 — 944 рубля (- 65%)
Detroit: Become Human — 814 рублей (- 50%)
Кроме того, пользователи могут номинировать игры на одну из 11 номинаций Steam. Итоги подведут 3 января 2023 года.
Распродажа «Страхи в Steam» продлится до 29 ноября, 21:00 по московскому времени.