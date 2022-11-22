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13 часов назад

В новом геймплейном трейлере Valheim показали Туманные земли

Игромания.ру

Авторы «выживалки» Valheim выпустили геймплейный трейлер, посвящённый свежему биому — «Туманным землям» (Mistlands).Точной даты релиза биома не огласили, но разработчики запустили публичное тестирование обновления. Правда, чтобы исследовать зону, потребуется создать мир с нуля — на существующих картах его пока не добавили.

В новом геймплейном трейлере Valheim показали Туманные земли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В «Туманных землях» игроков ждёт много дополнительного контента, причём его часть не будет напрямую связана с этой локацией. К примеру, в проекте добавят новые механики и улучшат часть существующих (как рыбалку).

В самом биоме пользователи столкнутся с 9 новыми существами и боссом. Ещё первооткрыватели исследуют дополнительный тип подземелья и используют свежие предметы для крафта и строительства. Кроме того, в игру добавят новую еду, зелья, сны, косметические детали и тому подобное.

Помимо прочего, авторы улучшили анимацию, эффекты и исправили всевозможные ошибки.

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