Керри Gaimin Gladiators рассказал, как поднять рейтинг в Dota 2

С мида намного проще, потому что если ты выиграл мид, то можешь повлиять на игру. В центре ты играешь «один на один», всегда можно попросить подойти саппорта или самому заганкать сайд-линию, чтобы исправить ситуацию там. Боковые линии в этом плане посложнее — всё зависит от других ребят. А вообще — нужно просто играть лучше. Играешь лучше — значит, выигрываешь. Играешь так же — значит, проигрываешь.