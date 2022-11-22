В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
3 часа назад

Керри Gaimin Gladiators рассказал, как поднять рейтинг в Dota 2

Чемпионат.com

Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов, выступающий за европейский клуб Gaimin Gladiators, на личной трансляции рассказал, как проще всего увеличивать рейтинг в Dota 2.

Керри Gaimin Gladiators рассказал, как поднять рейтинг в Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По мнению игрока, лучше всего для этого подходит роль мидера.

С мида намного проще, потому что если ты выиграл мид, то можешь повлиять на игру. В центре ты играешь «один на один», всегда можно попросить подойти саппорта или самому заганкать сайд-линию, чтобы исправить ситуацию там. Боковые линии в этом плане посложнее — всё зависит от других ребят. А вообще — нужно просто играть лучше. Играешь лучше — значит, выигрываешь. Играешь так же — значит, проигрываешь.

На чемпионате мира The International 2022 команда Gaimin Gladiators заняла 9-12-е место, заработав более $ 378 тыс.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители