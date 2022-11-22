Как взорвать ядерную бомбу в Warzone 2.0

Изначально появление ядерной бомбы в Call of Duty: Warzone 2 было неподтвержденным слухом, но она действительно есть в игре и работает примерно так же, как награда за серию убийств из предыдущих частей. Тот, кто взорвет боеголовку, моментально победит в матче, но это не так просто сделать. Просто набрать серию убийств недостаточно — сначала нужно выполнить определенные шаги. Портал pcgamer.com рассказал, как это сделать.