Как взорвать ядерную бомбу в Warzone 2.0

Изначально появление ядерной бомбы в Call of Duty: Warzone 2 было неподтвержденным слухом, но она действительно есть в игре и работает примерно так же, как награда за серию убийств из предыдущих частей. Тот, кто взорвет боеголовку, моментально победит в матче, но это не так просто сделать. Просто набрать серию убийств недостаточно — сначала нужно выполнить определенные шаги. Портал pcgamer.com рассказал, как это сделать.
Шаги выглядят не сложно, однако соперники могут помешать вам, завладев частями ядерной бомбы. Более того, игрок, собирающийся взорвать боеголовку, отмечается на карте большой золотой короной, если он подобрал хотя бы одну часть.