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13 часов назад

Как взорвать ядерную бомбу в Warzone 2.0

Мария Иванова

Изначально появление ядерной бомбы в Call of Duty: Warzone 2 было неподтвержденным слухом, но она действительно есть в игре и работает примерно так же, как награда за серию убийств из предыдущих частей. Тот, кто взорвет боеголовку, моментально победит в матче, но это не так просто сделать. Просто набрать серию убийств недостаточно — сначала нужно выполнить определенные шаги. Портал pcgamer.com рассказал, как это сделать.

Как взорвать ядерную бомбу в Warzone 2.0
Фото: ActivisionActivision
  • Победите в пяти матчах подряд.
  • Примите контракт Champion’s Quest.
  • Найдите три элемента ядерной бомбы.
  • Дождитесь, пока расположение бомбы не появится на карте.
  • Приготовьте боеголовку к взрыву при помощи трех компонентов.
  • Защитите бомбу от других игроков на протяжении двух минут.

Шаги выглядят не сложно, однако соперники могут помешать вам, завладев частями ядерной бомбы. Более того, игрок, собирающийся взорвать боеголовку, отмечается на карте большой золотой короной, если он подобрал хотя бы одну часть.

Игры,Убийство ,
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