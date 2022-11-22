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3 часа назад

Блогер планирует сделать ПК в виде эротической фигурки Genshin Impact

Газета.Ru

Блогер и 3D-художник под ником MDJSN опубликовал рендер кастомного корпуса для ПК в виде фигурки женского персонажа из игры Genshin Impact. На нем изображена анимешная девушка, стоящая на столе на четвереньках перед большим зеркалом, которая оглядывается назад.

Блогер планирует сделать ПК в виде эротической фигурки Genshin Impact
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своем проекте моддер планирует заменить промежность фигурки у персонажа Raiden Shogun на различные разъемы для подключения периферии. В частности, MDJSN хочет вывести один HDMI-порт, один порт Thunderbolt 4, четыре порта USB 3.2, один порт Ethernet, три аудиовыхода, а также один разъем питания.

«Если дело дойдет до воплощения идеи в реальности, то я буду использовать анимешную фигурку в натуральную величину с местом для размещения мини-ПК», – написал MDJSN на своей странице в DeviantArt.

Во избежание перегрева энтузиаст планирует использовать Intel i7-1165G7 или другой процессор с аналогичным тепловыделением.

Игры,Intel,
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