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4 часа назад

В Battlefield 2024 стартовал третий сезон — игрокам раздают подарки

Чемпионат.com

В шутере Battlefield 2042 стартовал третий сезон. Помимо новых видов оружия, среди которых пистолет NVK-P125, рельсотрон Rorsch MK-4, умный дробовик NVK-S22 и метательные ножи, авторы решили раздать геймерам подарки.

В Battlefield 2024 стартовал третий сезон — игрокам раздают подарки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Их может получить любой, кто зайдет в игру. Среди подарков есть два специалиста первого сезона и различные облики на оружие.

Какие подарки приготовили для игроков?

  • Специалист Эвелина Лис
  • Специалист Чарли Кроуфорд
  • Эпический скин транспортного средства Mi-240 Grin Reaper
  • Эпический скин на оружие SLX Spear Evergreen
  • Редкий оружейный амулет Lucky Break

С третьим сезоном в игре появился новый 100-уровневый боевой пропуск и свежие задания.

В декабре пройдут бесплатные выходные шутера: на ПК с 1 по 4 декабря, на Xbox с 1 по 5 декабря, а на PlayStation – с 16 по 23 декабря. Игра доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.

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