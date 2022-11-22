В Battlefield 2024 стартовал третий сезон — игрокам раздают подарки

В шутере Battlefield 2042 стартовал третий сезон. Помимо новых видов оружия, среди которых пистолет NVK-P125, рельсотрон Rorsch MK-4, умный дробовик NVK-S22 и метательные ножи, авторы решили раздать геймерам подарки.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Их может получить любой, кто зайдет в игру. Среди подарков есть два специалиста первого сезона и различные облики на оружие.

Какие подарки приготовили для игроков? Специалист Эвелина Лис

Специалист Чарли Кроуфорд

Эпический скин транспортного средства Mi-240 Grin Reaper

Эпический скин на оружие SLX Spear Evergreen

Редкий оружейный амулет Lucky Break

С третьим сезоном в игре появился новый 100-уровневый боевой пропуск и свежие задания.