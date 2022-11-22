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4 часа назад

Стал известен первый топ-турнир по CS:GO, где сыграют на новой карте Anubis

Чемпионат.comиещё 1

Портал HLTV опубликовал список карт, которые будут доступны для выбора на BLAST Premier: World Final 2022 — финальном чемпионате престижной серии по CS:GO в Абу-Даби.

Стал известен первый топ-турнир по CS:GO, где сыграют на новой карте
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, вместо убранного из основного мап-пула Dust II киберспортсменам впервые будет доступна локация Anubis, которую включили в соревновательный формат несколько дней назад.

При этом на других, более ранних турнирах в список карт включили именно Dust II, чтобы дать командам время на адаптацию к новому патчу в CS:GO. Например, по старым правилам будут играть на BLAST Premier: Fall Finals 2022, который начинается 23 ноября.

Финальный турнир BLAST Premier: World Final 2022 состоится с 14 по 18 декабря в столице ОАЭ, призовой фонд составит $ 1 млн. На данный момент путёвки на чемпионат себе обеспечили NAVI, FaZe Clan, Vitality и Virtus.pro (Outsiders).

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