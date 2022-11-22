Apple и Google попали под новое расследование из-за игр

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании открыло антимонопольное расследование в отношении компаний Apple и Google из-за их доминирования на рынке мобильных игр. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что речь идет о проектах, выходящих на популярных мобильных операционных системах iOS и Android, которые принадлежат Apple и Google соответственно.

«Отчет по изучению рынка мобильных экосистем показал, что Apple и Google имеют дуополию на рынке, позволяющую им доминировать в области ОС, магазинов приложений и веб-браузеров на мобильных устройствах», — говорится в заявлении управления.