Apple и Google попали под новое расследование из-за игр

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании открыло антимонопольное расследование в отношении компаний Apple и Google из-за их доминирования на рынке мобильных игр. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что речь идет о проектах, выходящих на популярных мобильных операционных системах iOS и Android, которые принадлежат Apple и Google соответственно.
«Отчет по изучению рынка мобильных экосистем показал, что Apple и Google имеют дуополию на рынке, позволяющую им доминировать в области ОС, магазинов приложений и веб-браузеров на мобильных устройствах», — говорится в заявлении управления.
В документе указано, что они также изучат ограничения Apple в отношении облачных игр через магазин приложений App Store. По данным ведомства, в 2021 году 97% всех поисковых запросов в британском интернете проходили через браузеры Safari и Chrome, разработанные Apple и Google.