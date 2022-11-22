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2 часа назад

Великобритания начала антимонопольное расследование из-за мобильных игр на iOS и Android

Газета.Ruиещё 1

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании открыло антимонопольное расследование в отношении компаний Apple и Google из-за их доминирования на рынке мобильных игр. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Apple и Google попали под новое расследование из-за игр
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что речь идет о проектах, выходящих на популярных мобильных операционных системах iOS и Android, которые принадлежат Apple и Google соответственно.

«Отчет по изучению рынка мобильных экосистем показал, что Apple и Google имеют дуополию на рынке, позволяющую им доминировать в области ОС, магазинов приложений и веб-браузеров на мобильных устройствах», — говорится в заявлении управления.

В документе указано, что они также изучат ограничения Apple в отношении облачных игр через магазин приложений App Store. По данным ведомства, в 2021 году 97% всех поисковых запросов в британском интернете проходили через браузеры Safari и Chrome, разработанные Apple и Google.

Игры,Google,Apple,
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