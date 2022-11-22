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5 часов назад

NAVI поменяет состав по CS:GO после неудачи на мэйджоре — инсайдер

Чемпионат.com

Известный инсайдер и аналитик Team Spirit Алексей OverDrive Бирюков сообщил, что Natus Vincere не будет выступать в текущем составе по CS:GO в дальнейшем.

NAVI поменяет состав по CS:GO после неудачи на мэйджоре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации специалиста, клуб не устроила игра Виктора sdy Оруджева, заменившего российского капитана Кирилла BoombI4 Михайлова после серии скандалов.

Теперь NAVI намерена искать нового пятого игрока — им может стать Андрей nipl Кухарский из молодёжного состава «рождённых побеждать». По мнению OverDrive, обновлённый ростер мы можем увидеть совсем скоро.

Sdy вряд ли останется в NAVI. Скорее всего его заменит nipl. Это может произойти после двух турниров серии BLAST, а может произойти уже в Абу-Даби на BLAST Premier: World Final!

На чемпионате мира UEM Rio Major 2022 в Бразилии NAVI была одним из главных фаворитов, но вылетела в четвертьфинале от местной FURIA Esports.

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