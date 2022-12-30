Лучшие игры для новогодней компании

Многие предпочитают проводить новогодние праздники в компании друзей и близких, и видеоигры легко сделают эти приятные деньки еще более запоминающимися. Перед новым годом мы составили список игр, которыми можно насладиться как в одиночестве, так и в шумной компании.

Фото: Devolver Digital Devolver Digital

Spider-Man: Miles Morales

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Спин-офф самой громкой игры о Человеке-пауке последних лет идеально подходит для новогодних праздников, т.к. приключения Майлза Моралеса также разворачиваются в заснеженном Нью-Йорке. Младшему «паучку» предстоит спасти родной Гарлем от бандитов, попутно вживаясь в роль супергероя: далеко не такого опытного, как Питер Паркер, но не менее интересного. Spider-Man: Miles Morales предлагает заметно меньше контента, чем предшественница, но в данном случае это скорее плюс. Игра не займет слишком много времени, зато подарит море эмоций любому поклоннику оригинальных комиксов.

PlayStation PC

Cthulhu Saves Christmas

Cthulhu Saves Christmas — комедийная JRPG, которая высмеивает надоевшие новогодние штампы. Древний бог Ктулху, многий знакомым по творчеству Г.Ф. Лавкрафта, потерял свои силы. Единственный способ вернуть былое могущество — это спасти Санта-Клауса из лап коварных злодеев и вернуть праздник, заручившись помощью внучки Санты и самой настоящей Бабы-Яги. Cthulhu Saves Christmas полна неожиданно хороших шуток, забавных отсылок и запоминающихся моментов, но игровой процесс тоже получился вполне компетентным. Если вы любите юморные игры, то это отличное развлечение на несколько праздничных вечеров.

Zeboyd Digital Entertainment

WHAT THE GOLF?

Игра про гольф для тех, кто категорически не переносит гольф — и в принципе не знает его правила. Каждый уровень WHAT THE GOLF? — это самостоятельная, нарочито дурацкая головоломка, где «гольф» превращается в абсурдистскую комедию. Лунка может убегать мяча, ракурс камеры и управление могут помениться в любой момент, игра похожа то на паззл, то на платформер, то на черт пойми что. Иными словами, идеальный соревновательный снаряд для компании, которая любит сюрпризы и глупые шутки.

Triband

Castle Crashers

Золотая классика эпохи Xbox Live Arcade, которая, наверное, никогда не состарится. Castle Crashers — увлекательный, феерически нелепый beat-em-up о похождениях бравых разноцветных рыцарей. На фоне других проектов в жанре игра, возможно, не может похвастать самой глубокой боевой системой, но разработчики компенсируют этот недостаток очаровательной рисовкой, фантазией и безумным хаосом, который постоянно творится на экране. Если вы любите кооперативные игры, но все еще не знакомы с Castle Crashers, исправьте это недоразумение на праздниках!

The Behemoth

Heave Ho

Яркий платформер, где суть игрового процесса целиком завязана на физику: игроки контролируют смешных человечков с длинными руками, и для того, чтобы проходить уровни, нужно цепляться за товарищей, перебрасывать их на платформы — или швырять прямо в ловушки. Heave Ho предельно проста, но чудовищно аддиктивна: даже человек, никогда не видевший видеоигры, быстро разберется в механиках и втянется в процесс.