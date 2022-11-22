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5 часов назад

Скоро выйдет ремастер первой части «Сталкера», который создавали 12 лет

Cq.ru

Мододел Андрей Олегов в далеком 2010 году загорелся идеей выпустить обновленную версию S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на новом движке. На реализацию задумки у энтузиаста ушло почти 12 лет и, похоже, работа почти готова.

Скоро выйдет ремастер первой части «Сталкера», который создавали 12 лет
Фото: Cq.ruCq.ru

Андрей планирует выпустить S. T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Rebuild до конца 2022-го. В ремастер первой части разработчик заменил стандартный игровой движок X-Ray на более продвинутый OGSR, переработал текстуры, добавил новые звуки и NPC, а также улучшил поведение искусственного интеллекта.

По словам моддера, основная часть работы уже позади, он занимается доделкой разнообразных мелочей. Ниже представлены несколько последних скриншотов мода.

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