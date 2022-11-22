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6 часов назад

Симов из The Sims 4 сделают менее агрессивными уже в декабре

Игромания.ру

Разработчики The Sims 4 сообщили о переносе патча, который должен был исправить чересчур агрессивное поведение симов.

Симов из The Sims 4 сделают менее агрессивными
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пользователи заметили странную проблему в начале октября, когда после очередного обновления их герои внезапно стали слишком злобно общаться с окружающими. Причём подобное поведение могло не соответствовать характеристикам персонажей, что совсем не мешало «дружелюбным» симам устраивать ссоры и скандалы.

Авторы пообещали исправить ситуацию 17 ноября, однако позже сообщили о переносе патча — причины подобного решения не огласили. Про источник необычных проблем игрокам тоже, кстати, не поведали.

Теперь патч выйдет лишь в начале декабря, поэтому фанатам Sims ещё какое-то время придётся побыть рядом со своими мрачными поселенцами.

Октябрьское обновление, кстати, вызывало и ряд других проблем в прошлом — в домах симов стали гореть плиты и предметы интерьера, включая унитазы. Игрокам даже приходилось пользоваться читами, чтобы решить подобные недостатки.

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