Симов из The Sims 4 сделают менее агрессивными

Разработчики The Sims 4 сообщили о переносе патча, который должен был исправить чересчур агрессивное поведение симов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Пользователи заметили странную проблему в начале октября, когда после очередного обновления их герои внезапно стали слишком злобно общаться с окружающими. Причём подобное поведение могло не соответствовать характеристикам персонажей, что совсем не мешало «дружелюбным» симам устраивать ссоры и скандалы.

Авторы пообещали исправить ситуацию 17 ноября, однако позже сообщили о переносе патча — причины подобного решения не огласили. Про источник необычных проблем игрокам тоже, кстати, не поведали.

Теперь патч выйдет лишь в начале декабря, поэтому фанатам Sims ещё какое-то время придётся побыть рядом со своими мрачными поселенцами.