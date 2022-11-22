Шутер High on Life получил свежий геймплейный ролик

Издание GameStop представила 25 минут свежего геймплея комедийного шутера High on Life. Проект создаётся студией Squanch Games, которую основал создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В новом гейплейном ролике High on Life главный герой посещает несколько различных локаций, знакомится с забавными и сквернословящими персонажами, а также принимает участие в перестрелках с волнами врагов.

High on Life обещает погрузить игроков в мир безумия и неоправданной жестокости. Главный герой — выпускник средней школы без работы и амбиций, которому предстоит спасти человечество от наркокартеля пришельцев.