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8 часов назад

Шутер High on Life создателя «Рика и Морти» получил свежий геймплейный ролик

Игромания.ру

Издание GameStop представила 25 минут свежего геймплея комедийного шутера High on Life. Проект создаётся студией Squanch Games, которую основал создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд.

Шутер High on Life получил свежий геймплейный ролик
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В новом гейплейном ролике High on Life главный герой посещает несколько различных локаций, знакомится с забавными и сквернословящими персонажами, а также принимает участие в перестрелках с волнами врагов.

High on Life обещает погрузить игроков в мир безумия и неоправданной жестокости. Главный герой — выпускник средней школы без работы и амбиций, которому предстоит спасти человечество от наркокартеля пришельцев.

В High on Life можно будет сыграть уже 13 декабря на PC и Xbox. Кстати, для проекта уже готовится расширение.

Игры,Джастин Ройланд,
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