Разработка мрачного экшена Lies of P близка к завершению

Чой Джи-Вон, геймдиректор мрачного ролевого экшена Lies of P, в разговоре с японским изданием 4Gamer рассказал о том, что разработка игры уже близка к завершению.

Ещё в августе Lies of P была готова примерно на 70%. С тех пор, похоже, что команда сильно продвинулась вперёд и теперь в основном занимается полировкой, исправлением ошибок и внесением финальных корректировок.

Напомним, что Lies Of P рассказывает своеобразное переосмысление истории Пиноккио, где герой сражается против страшных машин, при этом страдая от собственного вранья. Проект часто сравнивают с Bloodborne, и геймдиректор уже говорил о том, что ему приятна такая реакция, но всё же изначальное сходство с игрой FromSoftware можно назвать случайным.

В свежем интервью 4Gamer Джи-Вон заявил, что визуальная сторона Lies of P является уникальной для игровой индустрии. По его словам, ещё ни одна игра не получала сеттинг в мрачной атмосфере эпохи Belle Epoque.

Также Джи-Вон рассказал, что решение взять для игры историю Пиноккио частично заключалось в желании сделать проект более привлекательным и заметным для пользователей.