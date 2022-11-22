Новый сезон Tom Clancy’s Rainbow Six Siege стартует 6 декабря

Ubisoft провела специальную панель, посвящённую новому крупнейшему сезону Tom Clancy’s Rainbow Six Siege под названием Operation Solar Raid. Сыграть в него можно будет уже 6 декабря.
Фото: Igromania.ruIgromania.ru
В сезоне Operation Solar Raid игроков ожидают:
- новый оперативник защиты Solis из Колумбии. В её арсенале можно найти сенсор электроники «SPEC-IO», пистолет-пулемёт FN P90, ударная граната и пулестойкая камера. С помощью своего сенсора Solis может узнать местонахождение 15 устройств и точно определить 5 из них, чтобы её союзников нельзя было застать врасплох;
- новая карта «Лаборатории Nighthaven» — в её основу легли раскрытые ранее элементы сюжета, которые были связаны со штаб-квартирой организации Nighthaven и научно-исследовательскими лабораториями, где разрабатывается её техника;
- кроссплатформенная игра и кросс-прогресс на всех поддерживаемых платформах. Подробнее можно узнать здесь;
- новая система репутации, которая будет учитывать игровое поведение и взаимодействие с другими игроками. На основе этого пользователь получит сформированный портрет и позицию в рейтинге. В зависимости от своей позиции игрок будет получать или бонусы, или штрафы;
- больше никакого дружественного огня в подготовительной фазе;
- крупные изменения в рейтинговых играх. Разработчики разделили навыки и ранги: первые будут использоваться для процесса подбора игроков, а вторые — для прогрессии. Также авторы добавили новый ранг, ранговые очки, увеличили количество наград и сняли ограничение на отряды, заменив его специальным алгоритмом для обеспечения баланса в матчах;
- игроки смогут сами выбирать путь продвижения по боевому пропуску;
- дополнительные нововведения вроде изменения уровней жизни и скорости передвижения оперативников, новой функции, помогающей отслеживать тестируемое оружие, возможности переключать режимы гаджетов без их экипировки и многое другое;
- расширенные параметры контроллера/геймпада для игроков на консолях.
Кроме того, разработчики представили новый скин для оперативника Iana, вдохновлённый NieR:Automata. Он уже доступен.