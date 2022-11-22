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9 часов назад

Operation Solar Raid, новый крупнейший сезон Rainbow Six Siege, стартует 6 декабря

Игромания.ру

Ubisoft провела специальную панель, посвящённую новому крупнейшему сезону Tom Clancy’s Rainbow Six Siege под названием Operation Solar Raid. Сыграть в него можно будет уже 6 декабря.

Новый сезон Tom Clancy’s Rainbow Six Siege стартует 6 декабря
Фото: Igromania.ruIgromania.ru

В сезоне Operation Solar Raid игроков ожидают:

Видео дня
  • новый оперативник защиты Solis из Колумбии. В её арсенале можно найти сенсор электроники «SPEC-IO», пистолет-пулемёт FN P90, ударная граната и пулестойкая камера. С помощью своего сенсора Solis может узнать местонахождение 15 устройств и точно определить 5 из них, чтобы её союзников нельзя было застать врасплох;
  • новая карта «Лаборатории Nighthaven» — в её основу легли раскрытые ранее элементы сюжета, которые были связаны со штаб-квартирой организации Nighthaven и научно-исследовательскими лабораториями, где разрабатывается её техника;
  • кроссплатформенная игра и кросс-прогресс на всех поддерживаемых платформах. Подробнее можно узнать здесь;
  • новая система репутации, которая будет учитывать игровое поведение и взаимодействие с другими игроками. На основе этого пользователь получит сформированный портрет и позицию в рейтинге. В зависимости от своей позиции игрок будет получать или бонусы, или штрафы;
  • больше никакого дружественного огня в подготовительной фазе;
  • крупные изменения в рейтинговых играх. Разработчики разделили навыки и ранги: первые будут использоваться для процесса подбора игроков, а вторые — для прогрессии. Также авторы добавили новый ранг, ранговые очки, увеличили количество наград и сняли ограничение на отряды, заменив его специальным алгоритмом для обеспечения баланса в матчах;
  • игроки смогут сами выбирать путь продвижения по боевому пропуску;
  • дополнительные нововведения вроде изменения уровней жизни и скорости передвижения оперативников, новой функции, помогающей отслеживать тестируемое оружие, возможности переключать режимы гаджетов без их экипировки и многое другое;
  • расширенные параметры контроллера/геймпада для игроков на консолях.

Кроме того, разработчики представили новый скин для оперативника Iana, вдохновлённый NieR:Automata. Он уже доступен.

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