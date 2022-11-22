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10 часов назад

Microsoft предложила Sony поделить одну из самых популярных игровых франшиз в мире

Газета.Ru

Корпорация Microsoft предложила Sony заключить контракт, согласно которому игры из серии Call of Duty продолжат выходить на консолях PlayStation в ближайшие 10 лет даже после покупки Activision Blizzard. Об этом сообщает издание The New York Times.

Microsoft предложила Sony поделить популярную игровую франшизу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С упомянутым предложением Microsoft обратилась к Sony 11 ноября 2022 года. Так американская корпорация пытается парировать заявления конкурента о том, что сделка Microsoft по приобретению Activision Blizzard может лишить пользователей PlayStation доступа к одной из самых популярных игровых франшиз в мире.

Ранее генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что после слияния Microsoft и Activision Blizzard фанаты PlayStation могут лишиться доступа к Call of Duty в ближайшие три года. Устные же заявления Microsoft об обратном он назвал неправдой.

«Microsoft – это технологический гигант с долгой историей доминирования в занимаемых им отраслях. Весьма вероятно, что выбор, которые сегодня есть у геймеров, исчезнет, если сделка состоится», – цитирует NYT Райана.

Microsoft не согласна со словами Райана. Глава Xbox Фил Спенсер сказал журналистам, что он и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла буквально сразу после объявлении о сделке позвонили в Sony и сказали: «Эй, мы собираемся оставить Call of Duty на вашей платформе».

Microsoft объявила о приобретении Activision Blizzard в январе. Изначально американский IT-гигант планировал закрыть сделку до конца 2022 года. Однако, скорее всего, это не случится, поскольку антимонопольные ведомства в 16 странах еще не закончили проверки.

Игры,Джим Райан,Фил Спенсер,Microsoft,
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