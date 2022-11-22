Microsoft предложила Sony поделить популярную игровую франшизу

Корпорация Microsoft предложила Sony заключить контракт, согласно которому игры из серии Call of Duty продолжат выходить на консолях PlayStation в ближайшие 10 лет даже после покупки Activision Blizzard. Об этом сообщает издание The New York Times.

С упомянутым предложением Microsoft обратилась к Sony 11 ноября 2022 года. Так американская корпорация пытается парировать заявления конкурента о том, что сделка Microsoft по приобретению Activision Blizzard может лишить пользователей PlayStation доступа к одной из самых популярных игровых франшиз в мире.

Ранее генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что после слияния Microsoft и Activision Blizzard фанаты PlayStation могут лишиться доступа к Call of Duty в ближайшие три года. Устные же заявления Microsoft об обратном он назвал неправдой.

«Microsoft – это технологический гигант с долгой историей доминирования в занимаемых им отраслях. Весьма вероятно, что выбор, которые сегодня есть у геймеров, исчезнет, если сделка состоится», – цитирует NYT Райана.

Microsoft не согласна со словами Райана. Глава Xbox Фил Спенсер сказал журналистам, что он и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла буквально сразу после объявлении о сделке позвонили в Sony и сказали: «Эй, мы собираемся оставить Call of Duty на вашей платформе».