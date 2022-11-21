Геймеры чаще всего испытывают «испанский стыд» из-за кибербуллинга

Игровая площадка VK Play провела исследование и выяснила отношение российских геймеров к проблеме кибербуллинга. Онлайн-опрос, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», проводился среди 1700 российских геймеров, игравших на ПК, мобильных устройствах или консолях хотя бы раз за последний месяц, в возрасте 15-54 лет.

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Так, чаще всего с кибербуллингом сталкиваются ПК-геймеры — 70%. Чуть ниже процент у консольных геймеров — 64%, реже всего — мобильные геймеры — 61%. Треть опрошенных нейтрально относится к проявлениям кибербуллинга в свой адрес, 32% испытывают неприятные чувства от оскорблений в свою сторону.