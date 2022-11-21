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2 часа назад

Геймеры чаще всего испытывают "испанский стыд", когда сталкиваются с кибербуллингом

Газета.Ru

Игровая площадка VK Play провела исследование и выяснила отношение российских геймеров к проблеме кибербуллинга. Онлайн-опрос, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», проводился среди 1700 российских геймеров, игравших на ПК, мобильных устройствах или консолях хотя бы раз за последний месяц, в возрасте 15-54 лет.

Геймеры чаще всего испытывают «испанский стыд» из-за кибербуллинга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, чаще всего с кибербуллингом сталкиваются ПК-геймеры — 70%. Чуть ниже процент у консольных геймеров — 64%, реже всего — мобильные геймеры — 61%. Треть опрошенных нейтрально относится к проявлениям кибербуллинга в свой адрес, 32% испытывают неприятные чувства от оскорблений в свою сторону.

Геймеры осуждают кибербуллинг в адрес других игроков. Треть респондентов испытывают «испанский стыд», когда встречают проявления кибербуллинга по отношению к другим геймерам, 28% неприятно за этим наблюдать, такой же процент опрошенных нейтрально реагирует на оскорбления других игроков.

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