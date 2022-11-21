К World of Warcraft: Dragonflight выпустили релизный трейлер

Всего неделя остаётся до выхода дополнения Dragonflight к World of Warcraft, и Blizzard уже выпустила релизный трейлер нового игрового этапа. Он заявлен как геймплейный, но видео почти полностью состоит из сюжетных игровых роликов и постановочных сцен.
Игроков ждёт путешествие в совершенно новую локацию, на Драконьи острова. И очередная переделка истории: мы узнаем, как драконы спрятали от всего мира свой родной край и как восстание Нелтариона повлияло на нынешние испытания.
Часть контента дополнения уже доступна игрокам. В World of Warcraft уже можно создать драктира-пробудителя и пройти его кампанию, которая знакомит с главным (пока что) злодеем дополнения. А подготовить персонажей к старту, который состоится 29 ноября, поможет игровое событие «Изначальный шторм».