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4 часа назад

Ubisoft возвращает свои игры в Steam

Чемпионат.comиещё 2

Это было вполне ожидаемо — Ubisoft действительно возвращается в Steam. Французская корпорация начнёт продавать свои новые игры на площадке Valve. Первыми на очереди станут Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 и Roller Champions. Процесс перехода начнётся уже 21 ноября, остальные игры должны появиться в ближайшее время.

Ubisoft возвращает свои игры в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ubisoft перестала продавать свои новые игры в Steam в 2019 году вскоре после анонса Epic Games Store. После этого компания начала продавать игры в своём лаунчере Ubisoft Connect и платформе Epic Games. Судя по всему, после после спада продаж и падения выручки на фоне провальных релизов и редких новинок компания решила максимизировать прибыль и вернуться на одну из самых популярных игровых платформ в мире.

Судя по всему, последние проекты Ubisoft также станут частью осенней распродажи в Steam, которая стартует уже завтра в 21:00.

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