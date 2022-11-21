Bayonetta 4 анонсировали самым внезапным способом

Я вовсе не думал, что это было неожиданно, но концовка Bayonetta 3 не была правильно донесена до всех. Поэтому я думаю, что Bayonetta 4 станет неожиданным развитием событий. В конце концов, когда она выйдет, я уверен, что найдутся люди, которые скажут: «Вы добавили это задним числом», так что я скажу это сейчас.