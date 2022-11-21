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5 часов назад

Стало известно, сколько потеряла NVIDIA после ухода из России

Cq.ru

NVIDIA в своем новом финансовом отчете за третий квартал 2022 года заявила о полноценном закрытии российского офиса. По данным отчета, прямые продажи продуктов компании в России были «несущественными».

Стало известно, сколько потеряла NVIDIA после ухода из России
Фото: Cq.ruCq.ru

В отчете указано, что на долю РФ в текущем финансовом году придется порядка 2% от общего объема продаж и 4% от продаж игрового направления. В денежном эквиваленте речь идет о $ 500 млн. На момент закрытия в российском подразделении NVIDIA работало свыше 240 человек. Им предложили либо уволиться, либо перебраться в другую страну для продолжения сотрудничества.

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