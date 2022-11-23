В Need for Speed Unbound появится культовая BMW из NFS: Most Wanted

Один из фанатов Need for Speed обратил внимание на обновленный список автомобилей в будущей NFS Unbound. Оказывается, на старте в гонке будет культовая BMW M3 2006, на которой гонял Рэйзор из Most Wanted.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Разработчики из Criterion Games уже подтвердили, что это будет именно та, классическая BMW M3 GTR с бело-синей раскраской. Сперва авторов обвинили в том, что автомобиль будет доступен только подписчикам сервиса EA Play, однако создатели заявили, что машину можно будет очень легко получить по ходу игры.