Новая игра по «Покемонам» стартовала лучше рекордной FIFA 23 в Британии

Согласно данным аналитической фирмы GfK, физические копии новой игры по «Покемонам» стартовали лучше, чем рекордная FIFA 23.
Стартовые продажи Pokemon Scarlet & Viole превзошли футбольный симулятор FIFA 23 на 4%. Это сделало старт Scarlet & Viole не только крупнейшим физическим запуском в Британии за текущий год, но и лучшим стартом во всей франшизе, не считая лишь старт Pokemon Sun & Moon в 2016 году.
При этом физические продажи хитового God of War Ragnarok просели на целых 73%, что опустило экшн от Santa Monica Studio на четвёртую строчку чарта. Закрывает пятёрку лидеров Call of Duty: Modern Warfare 2.
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