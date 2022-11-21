Новая игра по «Покемонам» стартовала лучше рекордной FIFA 23 в Британии

Стартовые продажи Pokemon Scarlet & Viole превзошли футбольный симулятор FIFA 23 на 4%. Это сделало старт Scarlet & Viole не только крупнейшим физическим запуском в Британии за текущий год, но и лучшим стартом во всей франшизе, не считая лишь старт Pokemon Sun & Moon в 2016 году.