Игроки громят рейтинг DOOM Eternal в Steam на фоне нового скандала

Через два года после релиза DOOM Eternal композитор игры Мик Гордон выпустил огромный материал, в котором рассказал о трудностях разработки шутера. В нём музыкант также коснулся темы дедлайнов — ранее именно его обвиняли в том, что он якобы не успевал записывать музыку в срок, из-за чего компания решила выпустить собственную версию саундтрека.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как отметил Гордон в своём сообщении, его оклеветал глава id Software Марти Стрэттон. Тот писал большой пост на Reddit, где сообщал, что все проблемы с выпуском саундтрека игры связаны исключительно с музыкантом. Гордон отверг эту информацию, предоставив множество доказательств, включая то, что он начал работу над игрой ещё тогда, когда у разработчиков не было полноценного видения проекта. Из-за этого музыкант работал сверхурочно и записал очень много треков сверх своего контракта, которые в итоге использовали в игре.

На ситуацию уже отреагировала Bethesda и заявила, что целиком и полностью поддерживает свою внутреннюю студию id Software. Однако фанаты перешли на сторону Гордона — они принялись громить рейтинги Doom Eternal в Steam. На момент публикации заметки рейтинг недавних обзоров игры перешел в категорию «Смешанные» — геймеры отмечают, что игра замечательная, но разработчики поступили очень некрасиво, оклеветав композитора.

Относитесь к своим композиторам с уважением. Может, сперва начнёте платить им за работу и не будете пытаться разрушить их репутацию?

Я не буду рекомендовать или покупать какие-либо будущие игры под эгидой Bethesda, пока Мику Гордону не заплатят за его работу и не принесут публичных извинений. Корпоративное поведение Bethesda ужасно.

Заплатите Гордону его деньги и публично извинитесь за содеянное преступление (сама игра отличная, и разработчики ни в чём не виноваты).

Не платите деньги компаниям, которые не платят своим композиторам и крадут их работу.