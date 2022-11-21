Видеокарты тайваньской компании Asus вернутся в Россию

Тайваньская компания Asus оформила заявки на включение своих видеокарт в реестр Евразийского экономического союза , сообщает Cnews. Так, одна заявка подана на видеокарты марки Asus. Во второй указаны модели видеокарт Asus Radeon RX 7900XT на чипах AMD.

Как пишет издание, компания зарегистрировала товары для ввоза в Казахстан. Но в Евразийском экономическом союзе действует принцип исчерпания права. Это значит, что товар, проданный в одну страну по разрешению правообладателя, может свободно продаваться и в другие государства Союза. Напомним, в него входят как Беларусь, так и Россия.