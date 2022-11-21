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7 часов назад

Видеокарты тайваньской компании Asus вернутся в Россию

Игромания.ру

Тайваньская компания Asus оформила заявки на включение своих видеокарт в реестр Евразийского экономического союза, сообщает Cnews. Так, одна заявка подана на видеокарты марки Asus. Во второй указаны модели видеокарт Asus Radeon RX 7900XT на чипах AMD.

Видеокарты тайваньской компании Asus вернутся в Россию
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как пишет издание, компания зарегистрировала товары для ввоза в Казахстан. Но в Евразийском экономическом союзе действует принцип исчерпания права. Это значит, что товар, проданный в одну страну по разрешению правообладателя, может свободно продаваться и в другие государства Союза. Напомним, в него входят как Беларусь, так и Россия.

Напомним, Asus прекратила работу в России в марте из-за военной спецоперации России в Украине. Тогда же стало известно, что компания разрабатывает план по эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России.

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