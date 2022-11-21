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5 часов назад

Крупнейший производитель видеокарт NVIDIA ушёл из России

Чемпионат.com

В финансовом отчёте за третий квартал 2022 года NVIDIA подтвердила о закрытии своего офиса в России. Компания прекратила все бизнес-операции ещё в октябре, затраты на реструктуризацию оцениваются в $ 16 млн. Как ранее сообщало издание Forbes, корпорация вывезла из страны сотрудников, готовых работать в офисах других стран.

NVIDIA подтвердила уход из России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

NVIDIA — крупнейший производитель графических процессоров в мире. Разработки компании используют в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности. Согласно оценкам компании, на долю России в 2022 финансовом году придётся около 2% от общего объёма продаж и 4% от продаж игрового направления.

NVIDIA открыла свой офис в России в 2003 году. До февраля 2022 года в российском офисе работали более 300 человек.

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