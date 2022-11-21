Лучшие игры про футбол для ПК, консолей и мобильных телефонов

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал, а это значит, что все, кто не смог поехать на турнир лично, бросились на виртуальные стадионы. По этому случаю мы решили составить подборку из пяти лучших игр про футбол для ПК и мобильных платформ.

Фото: EA EA

FIFA 23

Видео дня

Серия FIFA не нуждается в представлении: это главный футбольный симулятор современности, который каждый год на протяжении многих лет неизбежно занимает первые строчки топов продаж. Да, ежегодные выпуски серии нельзя назвать идеальными, но поклонники реально футбола все равно найдут много причин потратить десятки часов на виртуальные матчи. FIFA 23 предлагает отличный режим Ultimate Team, да и сюжетная карьера как никогда хороша. Фанатам нишевых лиг также понравится включение женских чемпионатов — впервые за всю историю серии.

Nordeus

Football Manager 2023

Football Manager также наверняка знакома любому фанату цифрового футбола. Если FIFA предназначена для тех, кто предпочитает контролировать игроков лично, то Football Manager, как можно догадаться по названию, посвящена менеджерской стороне спорта. Подбору футболистов, переговорам между клубами, выбору тактики, управлению бюджетом и персоналом — словом, всем тем элементам, которые обычно остаются за кадром. Иногда информации настолько много, что игровая сессия в Football Manager похожа на анализ таблицы Excel, но неотъемлемая часть геймплея: столь же подробного и реалистичного симулятора футбольного менеджмента просто не найти.

SEGA

Football, Tactics & Glory

Football, Tactics & Glory совмещает игры на поле и легкие элементы менеджмента, но делает это совершенно непринужденно: для того, чтобы получать удовольствие, не нужно быть экспертом с многолетним стажем. Матчи проходят в пошаговом формате, похожем на тактическую стратегию — все игроки также имеют деревья навыков, которые влияют на эффективность тех или иных действий. Иными словами, Football, Tactics & Glory — это игра про футбол для тех, кто всегда думал, что футбол слишком сложный или недоступный.

Creoteam

New Star Soccer

Хорошая футбольная аркада для мобильных платформ. New Star Soccer нельзя назвать реалистичной, но она отлично развлекает за счет простого геймплея, дополнительных испытаний на ловкость и всяческих мини-игр, в которых игроки вашей команды могут подружиться и начать играть более слаженно. Отдельного упоминания заслуживает детальный режим пенальти, где нужно тщательно выбрать силу и угол удара, чтобы забить гол.

Five Aces Publishing

Top Eleven

Наконец, Top Eleven — достойный вариант для тех, кто хочет получить глубокий футбольный менеджмент на мобильном телефоне. Игроку предстоит создать команду мечты и привести ее к победам в матчах и чемпионатах против других тренеров со всеми вытекающими: тщательным контролем трансферных окон, заменами, тактиками и прочими прелестями тренерской жизни. Top Eleven даже позволяет построить собственный стадион и раскрасить его в цвета клуба, чтобы домашние матчи игрались приятнее.