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11 часов назад

В «Ведьмаке 3» пришлось смягчить «тряску» груди Трисс

Чемпионат.com

Разработчица «Ведьмака 3» под ником Outstar рассказала о своём «видеоигровом грехе». Оказывается, до релиза в культовом экшене был баг, из-за которого грудь чародейки Трисс начала безостановочно трястись в течение 15 секунд. Это происходило после того, как персонаж разворачивался на 180 градусов.

В «Ведьмаке 3» пришлось смягчить «тряску» груди Трисс
Фото: CD PROJEKT REDCD PROJEKT RED

Я отправила сообщение о том, что нужно исправить тряску груди у Трисс в «Ведьмаке 3». Честно говоря, это было необходимо, потому что при повороте на 180 градусов она тряслась в течение 15 секунд. Жаль, что никто из игроков не видел это прекрасное зрелище. И всё из-за меня.

К сожалению, разработчица не поделилась кадрами из предрелизной версии, чтобы доказать существование столь изощрённого бага. В комментариях игроки заявили, что поддерживают её решение, ведь в ином случае грудь Трисс выглядела бы нереалистично.

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