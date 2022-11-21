В «Ведьмаке 3» пришлось смягчить «тряску» груди Трисс

Я отправила сообщение о том, что нужно исправить тряску груди у Трисс в «Ведьмаке 3». Честно говоря, это было необходимо, потому что при повороте на 180 градусов она тряслась в течение 15 секунд. Жаль, что никто из игроков не видел это прекрасное зрелище. И всё из-за меня.