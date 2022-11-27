Чарующий косплей по «Человеку-бензопиле», «Атаке титанов», Elden Ring и «Уэнсдэй»

В нашей сегодняшней подборке косплея свежий косплей по двум аниме-хитам, Elden Ring, сериалу по «Семейке Аддамс» от Тима Бёртона и даже «Пиле»!

1/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил Фото: Чемпионат.com 3/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил Фото: Чемпионат.com 4/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил Фото: Чемпионат.com 6/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey Фото: Чемпионат.com 7/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey Фото: Чемпионат.com 9/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey Фото: Чемпионат.com 10/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk Фото: Чемпионат.com 12/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk Фото: Чемпионат.com 13/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk Фото: Чемпионат.com 15/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk Фото: Чемпионат.com 16/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here Фото: Чемпионат.com 18/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here Фото: Чемпионат.com 19/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 20/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here Фото: Чемпионат.com 21/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева Фото: Чемпионат.com 22/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 23/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева Фото: Чемпионат.com 24/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева Фото: Чемпионат.com 25/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева Фото: Чемпионат.com

Elden Ring

Начнём с шикарного образа Мелины из Elden Ring от Александры Реил. Пожалуй, это одно из лучших перевоплощений в истории игр Хидетаки Миядзаки. Фото: KIRA.

«Человек-бензопила»

Экранизация культовой манги покоряет сердца многих любителей аниме, а мы восторгаемся потрясающим образом от CarryKey.

«Атака титанов»

По ещё одному культовому аниме продолжают выходить замечательные косплеи. Asami Gate представила образ бунтарки Пик Фингер из «Атаки титанов». Фото: Mosienko.

«Пила»

Косплеерши любят не только классных женских персонажей, но и мужских! Juk представила образ куклы из культовой «Пилы» — страшно, вырубай! Фото: Taylor Was Here.

«Уэнсдэй»