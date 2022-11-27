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19 часов назад

Чарующий косплей по «Человеку-бензопиле», «Атаке титанов», Elden Ring и «Уэнсдэй»

Чемпионат.com

В нашей сегодняшней подборке косплея свежий косплей по двум аниме-хитам, Elden Ring, сериалу по «Семейке Аддамс» от Тима Бёртона и даже «Пиле»!

1/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил
Фото: Чемпионат.com
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2/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил
Фото: Чемпионат.com
3/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил
Фото: Чемпионат.com
4/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил
Фото: Чемпионат.com
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5/25 Косплей Elden Ring, модель Мелина, фотограф Александра Реил
Фото: Чемпионат.com
6/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey
Фото: Чемпионат.com
7/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey
Фото: Чемпионат.com
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8/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey
Фото: Чемпионат.com
9/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey
Фото: Чемпионат.com
10/25 Косплей «Человек-бензопила», модель CarryKey
Фото: Чемпионат.com
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11/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk
Фото: Чемпионат.com
12/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk
Фото: Чемпионат.com
13/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk
Фото: Чемпионат.com
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14/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk
Фото: Чемпионат.com
15/25 Косплей «Атака титанов», модель Asami Gate, фотограф Mosienk
Фото: Чемпионат.com
16/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here
Фото: Чемпионат.com
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17/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here
Фото: Чемпионат.com
18/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here
Фото: Чемпионат.com
19/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here
Фото: Чемпионат.com
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20/25 Косплей «Пила», модель Juk, фотограф Taylor Was Here
Фото: Чемпионат.com
21/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева
Фото: Чемпионат.com
22/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева
Фото: Чемпионат.com
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23/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева
Фото: Чемпионат.com
24/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева
Фото: Чемпионат.com
25/25 Косплей «Уэнсдэй», модель Kirdjava, фотограф Маргарита Елисеева
Фото: Чемпионат.com

Elden Ring

Начнём с шикарного образа Мелины из Elden Ring от Александры Реил. Пожалуй, это одно из лучших перевоплощений в истории игр Хидетаки Миядзаки. Фото: KIRA.

«Человек-бензопила»

Экранизация культовой манги покоряет сердца многих любителей аниме, а мы восторгаемся потрясающим образом от CarryKey.

«Атака титанов»

По ещё одному культовому аниме продолжают выходить замечательные косплеи. Asami Gate представила образ бунтарки Пик Фингер из «Атаки титанов». Фото: Mosienko.

«Пила»

Косплеерши любят не только классных женских персонажей, но и мужских! Juk представила образ куклы из культовой «Пилы» — страшно, вырубай! Фото: Taylor Was Here.

«Уэнсдэй»

Совсем скоро на Netflix выйдет «Уэнсдей» — сериал Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу расскажет о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Kirdjava уже перевоплотилась в главную героиню — мы с радостью делимся шикарным образом. Фото: Маргарита Елисеева.

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